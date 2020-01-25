В Таганроге водитель микроавтобуса сбил пешехода



Пешеход попал под колёса микроавтобуса в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 января около 20 часов.



Возле магазина автозапчастей на улице Театральной мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части ехал 60-летний мужчина на маршрутке «Хёндай Каунти». Он сбил пешехода. По словам очевидцев, водитель пытался избежать ДТП и врезался в стену магазина.



- 47-летний пешеход обратился в медпункт, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - После оказания медицинской помощи его отпустили домой.