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В Таганроге водитель микроавтобуса сбил пешехода

В Таганроге водитель микроавтобуса сбил пешехода
Пешеход попал под колёса микроавтобуса в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 января около 20 часов.

Возле магазина автозапчастей на улице Театральной мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части ехал 60-летний мужчина на маршрутке «Хёндай Каунти». Он сбил пешехода. По словам очевидцев, водитель пытался избежать ДТП и врезался в стену магазина.

- 47-летний пешеход обратился в медпункт, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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