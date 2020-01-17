В Таганроге столкнулись два автобуса: есть пострадавшие



Пассажиры пострадали в результате столкновения двух автобусов в Таганроге. Происшествие случилось на улице Социалистической около 9 часов 22 января.



Возле перекрёстка в районе дома № 92 водитель маршрутки «Хёндай Каунти» снизил скорость перед «лежачим полицейским». В этот момент сзади в него врезался другой автобус, водитель которого не выдержал дистанцию.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, медицинская помощь понадобилась двум пассажирам.