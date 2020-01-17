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В Таганроге столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

В Таганроге столкнулись два автобуса: есть пострадавшие
Пассажиры пострадали в результате столкновения двух автобусов в Таганроге. Происшествие случилось на улице Социалистической около 9 часов 22 января.

Возле перекрёстка в районе дома № 92 водитель маршрутки «Хёндай Каунти» снизил скорость перед «лежачим полицейским». В этот момент сзади в него врезался другой автобус, водитель которого не выдержал дистанцию.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, медицинская помощь понадобилась двум пассажирам.

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