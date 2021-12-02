В Таганроге скутерист пострадал в ДТП с иномаркой

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В Таганроге произошло ДТП с участием иномарки и скутера. Авария случилась днем 3 декабря.По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Форд Фокус» находился 67-летний мужчина. Он ехал по Марцевскому треугольнику. Неподалеку от дома № 5 он не успел затормозить перед водителем двухколесного транспорта и на скорости сбил его. От удара мужчину отбросило от места аварии, а его скутер превратился в искореженную груду металла.Как сообщили в региональном управлении УГИБДД, в результате ДТП 47-летнего скутериста с различными травмами доставили в городскую больницу.