Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге произошло столкновение «Лады» и «ВАЗа»: пострадали два пассажира

В Таганроге произошло столкновение «Лады» и «ВАЗа»: пострадали два пассажира
Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла в Таганроге. ДТП случилось 13 марта около 17:30 на нулевом километре восточного обхода города.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 40-летняя женщина за рулем «Лады Икс Рэй» совершила небезопасный разворот и врезалась в «ВАЗ-2107», под управлением 52-летнего автомобилиста.

- В результате столкновения, травмы получили 64-летняя пассажирка «ВАЗа» и шестилетняя пассажирка «Лады», - добавили в ведомстве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.