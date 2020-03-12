В Таганроге произошло столкновение «Лады» и «ВАЗа»: пострадали два пассажира
Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла в Таганроге. ДТП случилось 13 марта около 17:30 на нулевом километре восточного обхода города.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 40-летняя женщина за рулем «Лады Икс Рэй» совершила небезопасный разворот и врезалась в «ВАЗ-2107», под управлением 52-летнего автомобилиста.
- В результате столкновения, травмы получили 64-летняя пассажирка «ВАЗа» и шестилетняя пассажирка «Лады», - добавили в ведомстве.