В Таганроге произошел пожар, из-за включенного в сеть роутера.

Фото: ГУ МЧС по РО

В Таганроге произошёл пожар, из-за включенного в сеть роутера. ЧП случилось 23 января.Возгорание произошло в доме по улице Греческой примерно в 15:30, когда хозяев не было дома. Соседи, заметив густой дым, вызвали пожарных. На место происшествия оперативно прибыли 12 специалистов на трёх специальных машинах. Им удалось ликвидировать возгорание на площади три квадратных метра.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате пожара никто не пострадал.