В Таганроге на улице Энергетической легковушка повисла на столбе

Фото: Соцсети.

В городе Таганроге Ростовской области легковушка повисла бампером на столбе. Снимки с места происшествия опубликовали жители 20 октября в соцсетях.Глядя на кадры видно, что на улице Энергетической случилось ДТП. Не исключено, что легковушку отбросило в столб от сильного столкновения.- Как такое могло случиться.- пишут пользователи в соцсетях.При каких обстоятельствах машина повисла на бетонной конструкции, пока не ясно. В региональной госавтоинспекции ситуацию никак не комментировали.