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В Таганроге на улице Энергетической легковушка повисла на столбе

В Таганроге на улице Энергетической легковушка повисла на столбе
В городе Таганроге Ростовской области легковушка повисла бампером на столбе. Снимки с места происшествия опубликовали жители 20 октября в соцсетях.

Глядя на кадры видно, что на улице Энергетической случилось ДТП. Не исключено, что легковушку отбросило в столб от сильного столкновения.

- Как такое могло случиться.- пишут пользователи в соцсетях.

При каких обстоятельствах машина повисла на бетонной конструкции, пока не ясно. В региональной госавтоинспекции ситуацию никак не комментировали.
Фото: Соцсети.
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