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В Ростове из-за гололеда легковушка повисла на ограждении

В Ростове из-за гололеда легковушка повисла на ограждении
В Ростове из-за скользкой дороги машина повисла на ограждении. Кадры с места очевидцы опубликовали в соцсетях 11 декабря.

ДТП случилось вечером на улице Портовой. На кадрах видно, что легковушка скатилась на крутом спуске и повисла на ограждении. Вероятно, машина скатилась на скользкой поверхности.

- Машина стояла припаркованная, а потом просто покатилась и повисла, - добавили ростовчане.

Не исключено, что машина могла легко сбить проходящих мимо людей. Вероятно, в результате столкновения с заборчиком машина получила повреждения.

К счастью, в момент ДТП в салоне авто никто не находился. Транспорт был припаркован у дома.
Фото: СоцСети
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