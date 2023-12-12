В Ростове из-за гололеда легковушка повисла на ограждении

Фото: СоцСети

В Ростове из-за скользкой дороги машина повисла на ограждении. Кадры с места очевидцы опубликовали в соцсетях 11 декабря.ДТП случилось вечером на улице Портовой. На кадрах видно, что легковушка скатилась на крутом спуске и повисла на ограждении. Вероятно, машина скатилась на скользкой поверхности.- Машина стояла припаркованная, а потом просто покатилась и повисла, - добавили ростовчане.Не исключено, что машина могла легко сбить проходящих мимо людей. Вероятно, в результате столкновения с заборчиком машина получила повреждения.К счастью, в момент ДТП в салоне авто никто не находился. Транспорт был припаркован у дома.