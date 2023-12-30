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В Таганроге на Дзержинской трамвай врезался в микроавтобус

В Таганроге на Дзержинской трамвай врезался в микроавтобус
В городе Таганроге трамвай протаранил микроавтобус. ДТП случилось 29 декабря на улице Дзержинской.

По словам очевидцев, микроавтобус в какой-то момент вырулил на трамвайные пути. Водитель общественного транспорта не успел среагировать и на большой скорости снес транспорт.

Удар был настолько сильный, что бампер и боковую часть микроавтобуса смяло.

О том, есть ли пострадавшие, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области не давали официальных комментариев по этому поводу.
Фото: Соцсети.
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