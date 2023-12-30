В Таганроге на Дзержинской трамвай врезался в микроавтобус

Фото: Соцсети.

В городе Таганроге трамвай протаранил микроавтобус. ДТП случилось 29 декабря на улице Дзержинской.По словам очевидцев, микроавтобус в какой-то момент вырулил на трамвайные пути. Водитель общественного транспорта не успел среагировать и на большой скорости снес транспорт.Удар был настолько сильный, что бампер и боковую часть микроавтобуса смяло.О том, есть ли пострадавшие, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области не давали официальных комментариев по этому поводу.