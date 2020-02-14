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В Таганроге мужчина погиб под колёсами поезда

В Таганроге мужчина погиб под колёсами поезда
В Таганроге в районе морского порта обнаружен мёртвый мужчина. Тело погибшего нашли 17 февраля.

Труп находился на подъездных железнодорожных путях к торговому морскому порту Таганрога.
- На теле имеются явные признаки железнодорожного травмирования, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - На вид погибшему - 55-60 лет.

Место происшествия осмотрели следователи. Известно, что мужчина был обнаружен на путях необщего пользования. В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

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