В Таганроге мужчина погиб под колёсами поезда
В Таганроге в районе морского порта обнаружен мёртвый мужчина. Тело погибшего нашли 17 февраля.
Труп находился на подъездных железнодорожных путях к торговому морскому порту Таганрога.
- На теле имеются явные признаки железнодорожного травмирования, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - На вид погибшему - 55-60 лет.
Место происшествия осмотрели следователи. Известно, что мужчина был обнаружен на путях необщего пользования. В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.