В Ростове на железной дороге нашли труп пенсионера
Тело пенсионера обнаружили на железнодорожных путях в Ростове-на-Дону. Труп 80-летнего мужчины нашли 13 октября примерно в 14 часов. Страшную находку сделали на 1 214-м километре перегона Ростов-Товарный — Зоологический.
Как рассказали в Южном СУТ СК России, на теле погибшего присутствовали явные признаки травмирования поездом. От полученных ранений пожилой мужчина скончался на месте. Его труп отправили в морг.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.