Молодой человек погиб под колёсами поезда в Ростовской области



В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого человека. Его тело было обнаружено на железнодорожных путях утром 10 октября.



ЧП произошло в хуторе Масаловка Каменского района. По предварительным данным, 18-летний местный житель попал под поезд.

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.



Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.



Известно, что погибший парень учился в профессиональном училище № 47 Каменска-Шахтинского, но бросил учёбу и устроился на работу.