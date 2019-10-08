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Молодой человек погиб под колёсами поезда в Ростовской области

Молодой человек погиб под колёсами поезда в Ростовской области
В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого человека. Его тело было обнаружено на железнодорожных путях утром 10 октября.

ЧП произошло в хуторе Масаловка Каменского района. По предварительным данным, 18-летний местный житель попал под поезд.
- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Известно, что погибший парень учился в профессиональном училище № 47 Каменска-Шахтинского, но бросил учёбу и устроился на работу.

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