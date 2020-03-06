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В Таганроге при пожаре в многоэтажке пострадал один человек

В Таганроге при пожаре в многоэтажке пострадал один человек
Фото для иллюстрации

Один человек получил травмы в результате пожара в Таганроге Ростовской области. Случай произошёл 11 марта на улице Свободы. Сообщение о ЧП в пятиэтажке поступило около 18:30.

На место прибыли восемь пожарных и две единицы техники. Спасатели вывели из дома десять человек. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, на тушение ушло порядка 20 минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия пострадал один человек. Медики доставили 54-летнего мужчину в больницу. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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