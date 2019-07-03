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Пенсионер получил травмы при пожаре в Таганроге

Пенсионер получил травмы при пожаре в Таганроге
Фото: avia-lesoohrana.livejournal.com

В Таганроге в результате пожара пострадал пожилой мужчина. Возгорание произошло в ночь на 4 июля около 0:30. Горело бесхозное строение на улице Чехова.

- На место происшествия выехали восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Площадь пожара составляла 30 квадратных метров. На тушение огня ушло порядка 15 минут. В результате ЧП травмы получил 67-летний мужчина. С ожогами его доставили в больницу.

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