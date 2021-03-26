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В Таганроге «Лада» столкнулась с «Хендаем»: пострадал водитель

В Таганроге «Лада» столкнулась с «Хендаем»: пострадал водитель

В Таганроге «Лада Гранта» столкнулась с иномаркой «Хендай Соната». ДТП произошло 29 марта около 9:30.

Как стало известно, за рулем отечественного автомобиля оказался 57-летний мужчина. Он выезжал из парковочного кармана«в районе дома №230 по улице Ленина. Водитель не заметил, движущуюся по дороге иномарку, и автомобилисты не успели пропустить друг друга. В результате произошло столкновение, и «Хендай» силой отбросило в дорожное ограждение. Передняя часть оказалась сильно повреждена.

По информации УГИБДД Ростовской области в результате ДТП пострадал 30-летний мужчина. Его с травмами доставили в городскую больницу.

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