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Появились кадры с момента падения ракеты в Таганроге

Появились кадры с момента падения ракеты в Таганроге
В сети появились кадры с момента падения ракетной атаки в Таганроге. Видео опубликовали местные жители в соцсетях 28 июля.

Момент взрыва попал на видеорегистратор на пересечении Александровской и переулка Итальянского. На кадрах видно, как ракета стремительно летит и попадает прямо рядом с музеем на переулке Лермонтовском. После падения случился мощный взрыв, и съемка остановилась.

Ударной волной разнесло здание музея, гаражи и хозяйственные постройки, которые находились неподалеку. Кроме того, в соседних домах выбило стекла. После случившегося 15 человек ранило осколками, кирпичами и другими предметами.
Фото/видео: соцсети
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