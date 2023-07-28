Появились кадры с момента падения ракеты в Таганроге

Фото/видео: соцсети

В сети появились кадры с момента падения ракетной атаки в Таганроге. Видео опубликовали местные жители в соцсетях 28 июля.Момент взрыва попал на видеорегистратор на пересечении Александровской и переулка Итальянского. На кадрах видно, как ракета стремительно летит и попадает прямо рядом с музеем на переулке Лермонтовском. После падения случился мощный взрыв, и съемка остановилась.Ударной волной разнесло здание музея, гаражи и хозяйственные постройки, которые находились неподалеку. Кроме того, в соседних домах выбило стекла. После случившегося 15 человек ранило осколками, кирпичами и другими предметами.