Девять человек попали в больницу после массового отравления в фудкорте ТРЦ в Волгодонске

Фото: Donday

Девять человек были госпитализированы после массового отравления, произошедшего в фудкорте торгово-развлекательного центра «Весенний» в Волгодонске. Всего за медицинской помощью обратился 21 человек, сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.Инцидент, по предварительным данным, вызван норовирусом – одной из наиболее частых причин острых кишечных инфекций. Симптомы отравления проявились у значительного числа посетителей фудкорта. Из 21 обратившегося за помощью девяти потребовалась госпитализация, они находятся под наблюдением врачей.Главный государственный санитарный врач города Александр Аносян подтвердил проведение проверки по фактам кишечной инфекции. В настоящее время по данному происшествию начато полномасштабное эпидемиологическое расследование. Специалисты надеются установить точные причины произошедшего и пролить свет на обстоятельства массового отравления.В связи с инцидентом работа всего фудкорта ТРЦ «Весенний» временно приостановлена. Ожидается, что более подробная информация о ходе расследования и причинах отравления станет известна по его завершении.