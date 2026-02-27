Девять человек попали в больницу после массового отравления в фудкорте ТРЦ в Волгодонске
Девять человек были госпитализированы после массового отравления, произошедшего в фудкорте торгово-развлекательного центра «Весенний» в Волгодонске. Всего за медицинской помощью обратился 21 человек, сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.
Инцидент, по предварительным данным, вызван норовирусом – одной из наиболее частых причин острых кишечных инфекций. Симптомы отравления проявились у значительного числа посетителей фудкорта. Из 21 обратившегося за помощью девяти потребовалась госпитализация, они находятся под наблюдением врачей.
Главный государственный санитарный врач города Александр Аносян подтвердил проведение проверки по фактам кишечной инфекции. В настоящее время по данному происшествию начато полномасштабное эпидемиологическое расследование. Специалисты надеются установить точные причины произошедшего и пролить свет на обстоятельства массового отравления.
В связи с инцидентом работа всего фудкорта ТРЦ «Весенний» временно приостановлена. Ожидается, что более подробная информация о ходе расследования и причинах отравления станет известна по его завершении.