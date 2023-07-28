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В Неклиновском районе осколок сбитой ракеты пробил крышу жилого дома

В Неклиновском районе осколок сбитой ракеты пробил крышу жилого дома
В Неклиновском районе Ростовской области обломок сбитой ракеты пробил крышу жилого дома. ЧП случилось около 17 часов 28 июля.

Буквально через час после взрыва ракеты в Таганроге система ПВО сбила еще один боеприпас в небе над Азовским районом. Осколки второй ракеты разлетелись на десятки километров.

Одним из таких металлических обломков пробило крышу дома № 10 на улице Восточной в селе Самбек.

- В результате падения металлического предмета никто не пострадал, - прокомментировал происшествие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Таганроге в результате атаки с украинской стороны пострадали 15 человек. Девятерым из них понадобилась госпитализация. В Самбеке ЧП обошлось без пострадавших.
Фото: DonDay.ru.
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