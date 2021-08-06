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В Таганроге двое пострадали в ДТП с маршрутками

В Таганроге двое пострадали в ДТП с маршрутками
В Таганроге столкнулись две маршрутки. Авария произошла около 8 часов 9 августа.

В то утро 44-летний водитель маршрутки № 56 выполнял маршрут Военный городок - Солнечный. Он ехал по улице Таганрогской. В районе дома № 123 шофер не рассчитал расстояние. Он на скорости врезался в маршрутку марки «Луидор» под управлением 57-летнего мужчины. Машины получили небольшие механические повреждения.

- В результате ДТП два человека получили различные травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Им оказали необходимую медицинскую помощь.
В Таганроге произошло ДТП с участием двух маршруток. Авария случилась 9 августа около 8:00.

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