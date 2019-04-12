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Два человека пострадали в столкновении иномарки и грузовика в Таганроге

Два человека пострадали в столкновении иномарки и грузовика в Таганроге
В Таганроге два человека получили травмы в столкновении «Ниссана» и грузовика. Авария случилась в ночь на 14 апреля на улице Греческой.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Ниссан» не справился с управлением и врезался в грузовик под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате происшествия травмы получили и были доставлены в медучреждение оба водителя, - рассказали в донском главке. – По факту ДТП проводится проверка.

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