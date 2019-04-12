Два человека пострадали в столкновении иномарки и грузовика в Таганроге



В Таганроге два человека получили травмы в столкновении «Ниссана» и грузовика. Авария случилась в ночь на 14 апреля на улице Греческой.



По предварительным данным, 29-летний водитель «Ниссан» не справился с управлением и врезался в грузовик под управлением 49-летнего мужчины.



- В результате происшествия травмы получили и были доставлены в медучреждение оба водителя, - рассказали в донском главке. – По факту ДТП проводится проверка.