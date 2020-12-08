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В Таганроге два человека пострадали в ДТП с участием иномарки и ВАЗа

В Таганроге два человека пострадали в ДТП с участием иномарки и ВАЗа
На одной из центральных улиц Таганрога случилось ДТП. На улице Чехова, 230 вечером 9 декабря столкнулись две легковушки.

По предварительной информации, 29-летний водитель «ВАЗ-21120» поворачивал налево. Он врезался в китайский BYD, за рулем которого находился 20-летний парень.

- В аварии пострадали 18-летняя пассажирка ВАЗа и 20-летняя девушка, находившаяся в иномарке, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Их с травмами доставили в больницу.

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