В Таганроге два человека пострадали в ДТП с участием иномарки и ВАЗа
На одной из центральных улиц Таганрога случилось ДТП. На улице Чехова, 230 вечером 9 декабря столкнулись две легковушки.
По предварительной информации, 29-летний водитель «ВАЗ-21120» поворачивал налево. Он врезался в китайский BYD, за рулем которого находился 20-летний парень.
- В аварии пострадали 18-летняя пассажирка ВАЗа и 20-летняя девушка, находившаяся в иномарке, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Их с травмами доставили в больницу.