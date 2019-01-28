Два молодых человека пострадали в столкновении ВАЗа с деревом в Таганроге





В Таганроге в ДТП пострадали два молодых человека. Авария произошла 29 января около 20:30 на улице Лизы Чайкиной.



По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2107» в районе дома № 25 не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где врезался в дерево.

- В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - С травмами пострадавших доставили в больницу.



На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.