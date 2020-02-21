Три человека пострадали при ДТП в Ростовской области



Несколько человек пострадали в столкновении двух авто в Ростовской области. Происшествие случилось на трассе Азов — Самарское 24 февраля около 23:30.



Предварительно, 22-летний парень на «десятке» превысил скорость и выскочил на встречную полосу. Там он врезался в «Хёндай Акцент», за рулём которого сидел 25-летний водитель.



В результате аварии пострадали водитель иномарки и его 35-летний пассажир. Также помощь медиков понадобилась 26-летней пассажирке ВАЗа.



- Всех пострадавших с травмами доставили в больницу, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.