В Таганроге девочка-подросток пострадала в ДТП
В Таганроге 14-летняя девочка пострадала в аварии. ДТП случилось 17 мая около 21:30.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 21-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Москатова. Он двигался от Марцевского треугольника в сторону улицы Дзержинского. В какой-то момент парень не справился с управлением. Авто занесло и выбросило в проезжавшую «Киа Соул».
От сильного удара обе машины получили механические повреждения. В результате аварии 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы.