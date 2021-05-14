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В Таганроге девочка-подросток пострадала в ДТП

В Таганроге девочка-подросток пострадала в ДТП
В Таганроге 14-летняя девочка пострадала в аварии. ДТП случилось 17 мая около 21:30.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 21-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Москатова. Он двигался от Марцевского треугольника в сторону улицы Дзержинского. В какой-то момент парень не справился с управлением. Авто занесло и выбросило в проезжавшую «Киа Соул».

От сильного удара обе машины получили механические повреждения. В результате аварии 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы.

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