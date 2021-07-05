В Таганроге четырехлетняя девочка попала под колеса иномарки на глазах у родителей

В Таганроге водитель иномарки сбил четырехлетнюю девочку. Происшествие случилось вечером 6 июля на улице Чехова.По предварительным данным, авария случилась возле дома № 373. Семья с маленьким ребенком переходила дорогу, состоящую из двух частей. Девушка уже перешла пешеходный переход и стояла на разделительном газоне. В этот момент дочка вырвалась из рук отца и побежала к маме через оживленное движение машин.29-летний водитель автомобиля «Чери» не успел притормозить и сбил ребенка прямо на глазах у родителей. На место вызвали ДПС и бригаду медиков.- Девочка получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.