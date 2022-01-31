В Таганроге 38-летний мужчина пострадал в ДТП с иномаркой

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Таганроге 38-летний мужчина за рулем отечественного авто пострадал в аварии с иномаркой. ДТП произошло утром 1 февраля на улице Котлостроительной, 26.Предварительно известно, что таганрожец за рулем «ВАЗ-2104» слишком разогнался в пути и потерял управление машиной. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Форд С-МАХ» под управлением 38-летнего мужчины.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадал водитель отечественного авто.