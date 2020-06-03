В Таганроге 7-летний мальчик попал под колёса кроссовера
В Таганроге маленький пешеход пострадал в результате ДТП. Происшествие случилось 5 июня на проспекте Большом.
По предварительным данным, 7-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. 27-летняя девушка за рулём «Киа Спортейдж» не успела остановиться и сбила ребёнка.
Как рассказали в ГИБДД, мальчик играл с другими детьми на газоне возле дороги. Во время игры выбежал на проезжую часть.
- В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.