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В Таганроге 7-летний мальчик попал под колёса кроссовера

В Таганроге 7-летний мальчик попал под колёса кроссовера
В Таганроге маленький пешеход пострадал в результате ДТП. Происшествие случилось 5 июня на проспекте Большом.

По предварительным данным, 7-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. 27-летняя девушка за рулём «Киа Спортейдж» не успела остановиться и сбила ребёнка.

Как рассказали в ГИБДД, мальчик играл с другими детьми на газоне возле дороги. Во время игры выбежал на проезжую часть.
- В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

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