Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге 17-летний парень попал под колеса «Лифан»

В Таганроге 17-летний парень попал под колеса «Лифан»
В городе Таганроге Ростовской области 17-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 12 декабря на улице Большой Проспект.

Предварительно, 53-летняя женщина за рулем «Лифан Х50» ехала возле дома 16 «Д». В этот момент на проезжую часть выскочил парень. Он хотел перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина не успела притормозить и сбила его с ног.

- В результате аварии 17-летнего парня с травмами доставили в больницу,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.