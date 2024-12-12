В Таганроге 17-летний парень попал под колеса «Лифан»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Таганроге Ростовской области 17-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 12 декабря на улице Большой Проспект.Предварительно, 53-летняя женщина за рулем «Лифан Х50» ехала возле дома 16 «Д». В этот момент на проезжую часть выскочил парень. Он хотел перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина не успела притормозить и сбила его с ног.- В результате аварии 17-летнего парня с травмами доставили в больницу,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.