В Таганроге 16-летний парень попал под колеса кроссовера

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Таганроге юноша попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 25 мая около 16:30.В тот день подросток шел по Мариупольскому шоссе. Возле дома № 54 он начал переходить проезжую часть по «зебре». В этот момент по дороге ехала «Киа Селтос». Водитель ударил по тормозам, но было поздно. Машина сбила парня. Удар был настолько сильным, что пешехода отбросило на несколько метров.— В результате ДТП 16-летний мальчик с травмами доставлен в больницу, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.