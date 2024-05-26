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В Таганроге 16-летний парень попал под колеса кроссовера

В Таганроге 16-летний парень попал под колеса кроссовера
В Таганроге юноша попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 25 мая около 16:30.

В тот день подросток шел по Мариупольскому шоссе. Возле дома № 54 он начал переходить проезжую часть по «зебре». В этот момент по дороге ехала «Киа Селтос». Водитель ударил по тормозам, но было поздно. Машина сбила парня. Удар был настолько сильным, что пешехода отбросило на несколько метров.

— В результате ДТП 16-летний мальчик с травмами доставлен в больницу, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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