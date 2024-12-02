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В Сальске 37-летний мужчина пострадал в аварии

В Сальске 37-летний мужчина пострадал в аварии
В городе Сальске Ростовской области 37-летний мужчина пострадал в ДТП. Авария произошла 30 ноября на улице Буденного.

Предварительно, 21-летний парень за рулем «Хендай» ехал около 23:00 возле дома № 46. В этот момент по нерегулируемому перекрестку на линии тротуара шел пешеход. 37-летний мужчина пытался перейти проезжую часть и затруднял проезд другим автомобилям. Машина сбила пешехода с ног.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 37-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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