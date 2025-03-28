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В Ростовской области случилось ДТП с участием полицейской машины

В Ростовской области случилось ДТП с участием полицейской машины
В Ростовской области случилось ДТП с участием полицейской машины. Авария произошла 28 марта примерно в 11:00.

По данным региональной Госавтоинспекции, патрульные обратили внимание на водителя автомобиля «Киа», который совершал опасные манёвры на дороге. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал их требования. В районе хутора Ясного Багаевского района водитель резко затормозил, что привело к столкновению с патрульным автомобилем.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Водитель «Киа» — 35-летний житель Веселовского района. В отношении него были составлены административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Фото: Donday.
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