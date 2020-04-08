В суд Ростова-на-Дону передали дело обвиняемого в убийстве студента ЮФУ из Эквадора
Убитый Йугси Таос Стивен Фернандо и подозреваемый Гранадос Авила Андрей Стивен
Советский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело студента из Колумбии, обвиняемого в убийстве парня из Эквадора. Документы передали в суд 9 апреля.
Драка, в ходе которой погиб 19-летний Йугси Таос Стивен Фернандо, произошла 30 ноября 2019 года в студенческом городке ЮФУ на улице Зорге. Колумбиец повздорил с уроженцем Эквадора Гранадосом Авила Андреем Стивеном, в результате чего молодые люди решили устроить «стрелку» во дворе общежития. В ходе драки колумбиец достал нож и, прижав оппонента к стене, ударил его ножом в грудь. После этого он убежал в свою комнату и, помыв нож, положил его в ящик. Пострадавшего Йугси Стивена тем временем забрали в больницу, где он вскоре скончался.
Подозреваемого забрала полиция. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».
Гранадос Авила Андрей Стивен провёл несколько месяцев в следственном изоляторе.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал помощник прокурора Советского района Ростова-на-Дону Денис Корсун. - Нарушений требований закона при его проверке не выявлено.