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В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадала 9-летняя девочка

В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадала 9-летняя девочка
В Ростовской области на трассе хутор Большой Лог — станица Старочеркасская случилось ДТП с автобусом. В результате аварии пострадала 9-летняя пассажирка легковушки. Об этом сообщили 25 июня в региональном УГИБДД.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ 31105» проигнорировал знак «Движение направо» и сделал поворот налево. В этот момент там ехал автобус «ГАЗ 320302». Водители не смогли избежать удара, и случилось столкновение.

В результате аварии 9-летняя пассажирка легкового автомобиля получила травмы. Девочку доставили в больницу.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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