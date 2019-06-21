На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадала 23-летняя девушка



На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 июня около 21 часа на восточном подъезде к городу Таганрогу.



По предварительным данным, 56-летний водитель разворачивался, не убедившись в безопасности маневра. В результате грузовик врезался в «Хендай Акцент».



– В аварии пострадала 23-летняя девушка-пассажир «Хендай Акцент». Она получила травмы различной степени тяжести, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.