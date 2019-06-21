Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадала 23-летняя девушка

На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадала 23-летняя девушка
На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 июня около 21 часа на восточном подъезде к городу Таганрогу.

По предварительным данным, 56-летний водитель разворачивался, не убедившись в безопасности маневра. В результате грузовик врезался в «Хендай Акцент».

– В аварии пострадала 23-летняя девушка-пассажир «Хендай Акцент». Она получила травмы различной степени тяжести, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.