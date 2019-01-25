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В столкновении «Лады» с деревом в Новочеркасске пострадали водитель и пассажир

В столкновении «Лады» с деревом в Новочеркасске пострадали водитель и пассажир

В Новочеркасске в результате столкновения легковушки со столбом пострадали два человека. ДТП произошло на улице Петрова 26 января около половины третьего дня.

По предварительным данным, водитель «Лады Калины» превысил скорость. Машина наскочила на яму. Ее выбросило на обочину, где она врезалась в дерево, сообщает DonDay Новочеркасск.

В аварии пострадали водитель и пассажир «Лады». Обоих пострадавших на сокрой доставили в больницу.

В столкновении «Лады» с деревом в Новочеркасске пострадали водитель и пассажир

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