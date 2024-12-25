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В смертельной аварии на улице Левобережной в Ростове скончался 49-летний мужчина.

В смертельной аварии на улице Левобережной в Ростове скончался 49-летний мужчина.

В ужасной аварии в Ростове-на-Дону погиб 49-летний мужчина. Смертельное ДТП произошло 25 декабря на улице Левобережной, неподалеку от дома №4В.

Водитель «Субару Форест» не справился с управлением после столкновения с бордюром. В результате этого автомобиль занесло.

На высокой скорости «Субару» столкнулась с опорой линии электропередач и колесоотбойником. От полученных травм, 49-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Фото: Rostov.ru
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