В Ростове водитель «БМВ» погиб, врезавшись в дерево

В Ростове-на-Дону 53-летний водитель «БМВ» скончался после столкновения с деревом, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 14 сентября около 21:30 в районе дома № 22 на улице Капустина.По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных в столкновении травм он скончался на месте.На данный момент на месте происшествия еще работают сотрудники ГИБДД и других ведомств.