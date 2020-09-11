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В Ростове водитель «БМВ» погиб, врезавшись в дерево

В Ростове водитель «БМВ» погиб, врезавшись в дерево
В Ростове-на-Дону 53-летний водитель «БМВ» скончался после столкновения с деревом, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 14 сентября около 21:30 в районе дома № 22 на улице Капустина.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных в столкновении травм он скончался на месте.

На данный момент на месте происшествия еще работают сотрудники ГИБДД и других ведомств.

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