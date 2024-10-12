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В Шахтах под колесами автобуса погиб мотоциклист

В Шахтах под колесами автобуса погиб мотоциклист
В городе Шахты Ростовской области автобус сбил мотоциклиста. ЧП случилось 12 октября около 16:00 на проспекте Победы Революции, 130.

Автобус, за рулем которого находился 62-летний водитель, совершал левый поворот на нерегулируемом перекрестке. В этот момент 38-летний мотоциклист на «Хонде» двигался прямо. В результате столкновения мотоциклист был отброшен на противоположную сторону дороги.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, мотоциклист скончался на месте происшествия.
Фото: Соцсети.
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