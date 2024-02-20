В селе в Ростовской области у павшей свиньи нашли африканскую чуму

Фото: Дондей.

В Ростовской области у павшей свиньи нашли африканскую чуму. Исследование генетического материала 15 февраля показало наличие АЧС у животного.Происшествие случилось в Большемечетновском сельском поселении. У владельца хозяйства умерла свинья. Животное отдали на экспертизу, которая и показала, что свинья пала от АЧС.Сейчас решается вопрос о необходимости введения карантина и проверки других животных на наличие болезни.Отметим, что африканская чума свиней – серьезное заболевание для животных. Смерть наступает практически в 100% случаев.