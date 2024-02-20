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В селе в Ростовской области у павшей свиньи нашли африканскую чуму

В селе в Ростовской области у павшей свиньи нашли африканскую чуму
В Ростовской области у павшей свиньи нашли африканскую чуму. Исследование генетического материала 15 февраля показало наличие АЧС у животного.

Происшествие случилось в Большемечетновском сельском поселении. У владельца хозяйства умерла свинья. Животное отдали на экспертизу, которая и показала, что свинья пала от АЧС.

Сейчас решается вопрос о необходимости введения карантина и проверки других животных на наличие болезни.

Отметим, что африканская чума свиней – серьезное заболевание для животных. Смерть наступает практически в 100% случаев.
Фото: Дондей.
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