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В Батайске в частном двухэтажном доме произошел крупный пожар

В Батайске в частном двухэтажном доме произошел крупный пожар
В Батайске сгорел частный двухэтажный дом. Происшествие случилось днем 29 июля на улице Заводской, 289.

Здание загорелось около 15 часов. Небольшое пламя разрасталось с каждой минутой. Вскоре в огне оказались мебель, стены и крыша. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место ЧП направили 12 человек на спецмашинах.

К приезду спасателей в огне был весь дом. Площадь возгорания составляла порядка 250 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось через два часа.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Причина воспламенения пока не известна.

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