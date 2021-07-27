В Батайске в частном двухэтажном доме произошел крупный пожар

В Батайске сгорел частный двухэтажный дом. Происшествие случилось днем 29 июля на улице Заводской, 289.Здание загорелось около 15 часов. Небольшое пламя разрасталось с каждой минутой. Вскоре в огне оказались мебель, стены и крыша. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место ЧП направили 12 человек на спецмашинах.К приезду спасателей в огне был весь дом. Площадь возгорания составляла порядка 250 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось через два часа.К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Причина воспламенения пока не известна.