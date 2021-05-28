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В Ростовской области горел частный дом

В Ростовской области горел частный дом
В Песчанокопском районе Ростовской области произошел пожар в частном доме. ЧП случилось в селе Жуковском вечером 29 мая.

Один из домов на улице Ленина загорелся около 19 часов. Жильцам не удалось справиться с огнем самостоятельно. Пламя быстро распространялось по мебели. Ветер разносил черный дым по всему селу. Дончане выбежали на улицу и вызвали спасателей.

- На место направили пять пожарных на двух спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Прибывшие огнеборцы потушили пламя спустя час. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако владельцам дома придется потратить немаленькие деньги на его ремонт и восстановление.

Причину возгорания выясняют специалисты.

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