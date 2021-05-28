В Ростовской области горел частный дом

В Песчанокопском районе Ростовской области произошел пожар в частном доме. ЧП случилось в селе Жуковском вечером 29 мая.Один из домов на улице Ленина загорелся около 19 часов. Жильцам не удалось справиться с огнем самостоятельно. Пламя быстро распространялось по мебели. Ветер разносил черный дым по всему селу. Дончане выбежали на улицу и вызвали спасателей.- На место направили пять пожарных на двух спецмашинах, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.Прибывшие огнеборцы потушили пламя спустя час. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако владельцам дома придется потратить немаленькие деньги на его ремонт и восстановление.Причину возгорания выясняют специалисты.