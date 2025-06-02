В селе Неклиновского района из-за подтоплений пострадало более 50 домов

Фото: соцсети Василий Даниленко

В селе Покровском, расположенном в Неклиновском районе, из-за неблагоприятных погодных условий произошло подтопление территории. Вода затопила несколько улиц и дворы частных домов.По информации, предоставленной главой села Василием Даниленко, в зону подтопления попали 54 придомовых участка, на которых проживают 134 человека.Как подчеркнул Даниленко, к счастью, пострадавших и погибших нет. Вода затопила придомовые территории и дворы, а также частично хозяйственные постройки.Поступило три запроса на откачку воды из подвалов. Для ускорения работы были привлечены специалисты МУП «Водоканал Неклиновского района» с использованием специализированной помпы. Также была задействована необходимая техника — в необходимых местах будут проведены расчистка и вывоз намытого грунта.Стоит отметить, что 1 июня в связи с этой ситуацией в населённом пункте был введён режим повышенной готовности.