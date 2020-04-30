В акватории Таганрогского залива в зоне подтопления находятся 222 дома

В Неклиновском районе Ростовской области в зоне подтопления находятся 222 дома, расположенных в акватории Таганрогского залива. Об этом сообщил глава района Василий Даниленко во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.На территории Неклиновского района ежегодно существует угроза возникновения ЧС из-за нагонных явлений в Таганрогском заливе Азовского моря. Причиной чрезвычайной ситуации может стать сильный ветер.Всего под угрозой находятся 222 двора, в которых проживают 750 человек, среди них - 67 детей, пять садоводческих строений и 500 садовых участков. В опасную зону также попадают газовая котельная Синявской участковой больницы «ЦРБ» Неклиновского района и центральная котельная села Приморка.По словам главы администрации, в шести посёлках, расположенных в акватории Таганрогского залива, установлена комплексная система звукового оповещения населения. В селе Синявское работает видеокамера, направленная на водомерную рейку для обеспечения мониторинга за подъёмом уровня воды.В этом году подъём уровня воды с превышением неблагоприятной отметки без достижения опасной зафиксирован в Таганрогском заливе с 16 на 17 апреля. Тогда частично были подтоплены 15 придомовых земельных участков в селе Синявское.