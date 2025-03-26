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Должность главы администрации Неклиновского района вновь занял Василий Даниленко

Должность главы администрации Неклиновского района вновь занял Василий Даниленко
Василий Даниленко снова стал главой Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в местной администрации. Решение было принято 25 марта на Собрании депутатов.

Василий Даниленко родился в селе Троицком Неклиновского района. Он окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства, получив специальность в области механизации сельскохозяйственного производства.

С 1985 по 1987 годы он работал вторым секретарём Неклиновского районного комитета ВЛКСМ. Затем, с 1987 по 1990 годы, был инструктором в Неклиновском райкоме КПСС.

В период с 1991 по 1999 годы Василий Даниленко занимал различные должности: инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка, инженера-гидротехника с обязанностями инженера по эксплуатации и управляющего отделением № 1 колхоза «Миусского».

В 1999 году он возглавил комитет по земельным ресурсам и землеустройству Неклиновского района. В 2005 году стал заместителем начальника территориального отдела Управления агентства «Роснедвижимости» в Таганроге и Неклиновском районе.

С 2007 по 2015 годы Василий Даниленко руководил Управлением сельского хозяйства администрации Неклиновского района. С 2008 года он также занимал должность заместителя главы администрации района, а с 2013 года — первого заместителя главы.

С 2015 по 2020 годы Василий Даниленко работал в должности главы администрации Неклиновского района. В 2020 году он был переизбран на этот пост решением № 352 Собрания депутатов. С ним был заключён контракт на пять лет.
Фото: администрация Неклиновского района
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