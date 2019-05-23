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В Ростовской области задержан парень, укравший тонну металла

В Ростовской области задержан парень, укравший тонну металла
В донском городе Морозовске правоохранители задержали парня, который украл из гаража около тонны металлолома. Похититель вывез все и продал, за что получил 12 тысяч рублей. Соответствующую информацию сообщили в ГУ МВД РФ по Ростовской области.

По официальным данным, молодой человек узнал, что в одном из гаражей собственник складирует различные металлические приборы и детали. Он убедился, что его никто не видит, проник вовнутрь и вытащил оттуда часть содержимого.

Все, что удалось увезти, он продал и получил за это всего лишь 12 тысяч рублей. Совсем немного, если учесть, сколько сил он потратил на это.

Владелец гаража обнаружил пропажу и обратился в полицию. 24 мая правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража».

- Им оказался 24-летний ранее судимый молодой человек, житель Морозовска, - отметили ведомстве. – На данный момент он находится под стражей.

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