В Ростовской области за сутки при пожарах скончались два человека



В Ростовской области за сутки при пожарах скончались два человека. Возгорания случились 8 марта в Сальском и Обливском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



Первый случай произошел в Обливском районе в станице Обливской. Около 6:30 огонь охватил частный дом на улице Семашко. Местные жители заметили пламя и обратились к спасателям.



На месте работали 4 сотрудника и 2 единицы техники. Огонь уничтожил 56 квадратных метров. После ликвидации пожара сотрудники нашли тело мужчины. Выяснилось, что погиб 55-летний житель дома.



В этот же день около 16 часов началось возгорание в поселке Степной Курган в Сальском районе. Пожар случился в двухэтажном доме, расположенном на улице Победы. Для тушения были привлечены 6 сотрудников и 3 единицы техники. Однако пламя успело распространиться на 16 квадратных метров. При пожаре скончался 66-летний мужчина.



– По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.