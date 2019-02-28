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Четыре человека погибли при пожарах в Ростовской области

Четыре человека погибли при пожарах в Ростовской области
В Ростовской области за сутки четверо мужчин погибли при пожарах. Трагедии случились в Каменском, Тацинском, Неклиновском и Цимлянском районах 3 марта. Один пострадавший из Неклиновского района сейчас находится в реанимации.

Первое возгорание произошло рано утром в станице Хорошевской. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём во время курения. При пожаре погиб 33-летний мужчина.

В селе Фёдоровка пламя охватило одноэтажное здание. По предварительным данным, там замкнуло проводку. В помещении находились два человека — 44-летний мужчина погиб, отравившись продуктами горения, второй был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Также в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что днём в посёлке Глубоком при пожаре в бесхозной постройке погиб бездомный. Его личность пока остаётся неизвестной.

- Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - добавили в ведомстве.

Четвёртый человек погиб в станице Тацинской. Одноэтажный дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём. Пламя горело на 15 квадратных метрах. Справившись с возгоранием, спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины.

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