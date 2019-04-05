В Ростовской области водитель иномарки сбил ребенка на переходе



Водитель иномарки сбил идущего по пешеходному переходу ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 апреля на площади Троицкой в Новочеркасске.



По предварительным данным, 11-летний мальчик шел с велосипедом переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время со стороны спуска Герцена двигался автомобиль «Сан Йонг Кайрон». Водитель иномарки не справился с управлением и сбил маленького пешехода с велосипедом в руках.



В результате мальчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, сообщает портал DonDay Новочеркасск.