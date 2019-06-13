В Ростовской области трое пострадали при ДТП с участием такси



В Донецке Ростовской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась в ночь на 17 июня на пересечении переулка Куйбышева и проспекта Мира.



Водитель «Шевроле Лачетти» не уступил дорогу таксисту за рулём «Лады Весты». В результате автомобили столкнулись. Удар оказался настолько сильным, что машину такси отбросило в сторону на несколько метров. Авто врезалось в газовую трубу, довольно сильно повредив её. По словам очевидцев, практически сразу они почувствовали запах газа.



На место приехали сотрудники аварийных и спецслужб. Утечку быстро устранили.



Водитель иномарки не мог самостоятельно выйти из салона, так что сотрудники скорой помощи помогли ему выбраться. Мужчина получил серьёзные травмы. Затем они отвезли его в больницу. Водитель и пассажир такси также были доставлены в медучреждение.



- По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - добавили в ГИБДД ОМВД РФ по городу Донецку.

