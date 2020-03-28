В Ростове такси врезалось в иномарку и отлетело в забор: пострадал водитель



Фото: vk.com/rostovnadonu

В Ростове произошло ДТП с участием автомобиля такси. Авария случилась в Западном районе 31 марта.



Такси «Датсун» и «Рено Флюенс» столкнулись на улице Батуринской. По предварительным данным, в районе дома № 125 на нерегулируемом перекрёстке водитель такси не уступил дорогу «Рено», который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение. От удара «Датсун» отбросило на обочину. Легковушка упёрлась в забор частного дома.

- В ДТП пострадал 21-летний водитель «Датсуна», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.



40-летний водитель «Рено» не пострадал.

