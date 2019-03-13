В Ростовской области произошло ДТП с участием «Газели»



В Ростовской области случилось ДТП с участием «Газели». Авария произошла по пути из Новочеркасска в Шахты 15 мая около 16 часов. Информацию передает DonDay Шахты.



По данным издания, водитель «Газели» не справился с управлением. На дороге было сколько, поэтому автомобиль сильно занесло. В результате машина перевернулась.



Информация о пострадавших пока не сообщается. Известно, что «Газель» перегородила трассу, из-за чего движение в этом районе оказалось затруднено.